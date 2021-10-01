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    Muğla'da zihinsel engeli bulunan kadın cinsel saldırıya uğradı

    Fethiye'de fuhşa zorlanan kadın polis ekiplerinden yardım istedi. Yapılan operasyon sonucu yakalanan 5 kişi tutuklandı.
    • İHA
    • 01.10.2021 - 16:23
    • Güncelleme : 01.10.2021 - 16:45
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    Muğla'da zihinsel engeli bulunan kadın cinsel saldırıya uğradı

    Muğla’nın Karaçulha mahallesinde, cinsel istismara uğrayan engelli kadın polis ekiplerinden yardım istedi.

    Para karşılığında fuhşa zorlandığını söylemesi üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

    5 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

    Yüzde 50 zihinsel engeli olan kadına cinsel saldırıda bulunan U.S, E.A.K, S.S.Ç, T.K. ve R.K.gözaltına alındı.

    Tutuklanan 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

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