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- Muğla'da zihinsel engeli bulunan kadın cinsel saldırıya uğradı
Muğla'da zihinsel engeli bulunan kadın cinsel saldırıya uğradı
Fethiye'de fuhşa zorlanan kadın polis ekiplerinden yardım istedi. Yapılan operasyon sonucu yakalanan 5 kişi tutuklandı.
- İHA
- 01.10.2021 - 16:23
- Güncelleme : 01.10.2021 - 16:45
Muğla’nın Karaçulha mahallesinde, cinsel istismara uğrayan engelli kadın polis ekiplerinden yardım istedi.
Para karşılığında fuhşa zorlandığını söylemesi üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.
5 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI
Yüzde 50 zihinsel engeli olan kadına cinsel saldırıda bulunan U.S, E.A.K, S.S.Ç, T.K. ve R.K.gözaltına alındı.
Tutuklanan 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.