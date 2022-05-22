Muğla'da5 kişilik araçtan 10 kaçak göçmen çıktı

Yapılan saha çalışmalarında, şüpheli olduğu belirlenen 5 kişilik ticari araç durduruldu. Aracın içinden çıkan 10 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Başkanlığı'na gönderilirken, araç şoförü gözaltına alındı.

Muğla’da kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri saha çalışmaları yaptı.

İHA’nın haberine göre; gece 04.30 sularında, Marmaris Yalancıboğaz mevkisinde şüphe üzerine durdurulan 5 kişilik ticari araçtan, 10 kaçak göçmen çıktı.

Kaçak göçmenlerin çantalarından can simitleri çıktı

Araç şoförü Y.T. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramalarda kaçak göçmenlerin sırt çantasından 8 adet can simidi, 2 adet hava pompası ve can yelekleri bulundu.

Gözaltına alınan kaçak göçmenler ile şoför, cumhuriyet başsavcılığına sevk edildi.

Evrak işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Başkanlığı’na gönderildi.