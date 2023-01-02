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    Muğla'daki 120 bin liralık hırsızlık kamerada 

    Telefon tamiri ve satışı yapılan iş yerine, kapı kilidini parçalayarak giren şüpheli, vitrindeki telefonlar ile kasada bulunan bir miktar parayı çaldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 02.01.2023 - 19:06
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    Muğla'daki 120 bin liralık hırsızlık kamerada 

    Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'ndeki Yıllıkçı Sokak'ta bulunan cep telefonu tamiri ve satışının yapıldığı iş yerinde, 30 Aralık gecesi, hırsızlık olayı meydana geldi.

    Kapı kilidini parçalayarak içeri girip vitrindeki; cep telefonları, bilgisayar ve kasadaki bir miktar parayı çalan hırsızlık şüphelisi, kaçtı.

    Sabah hırsızlığı fark eden işletme sahibi Hasan Ali Gül (31), polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

    Hırsız aranıyor

    İş yerinin güvenlik kameralarınca da anbean görüntülenen olayda hırsızlığı; kapüşonlu mont giyip, eldiven takan, maskeli kişinin yaptığı belirlendi.

    Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    "12 yıllık esnafım, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım"

    DHA'nın haberine göre; 120 bin liralık zararının olduğunu belirten işletme sahibi Hasan Ali Gül, "Saat 19.00 gibi dükkanımı kapatıp, eve gitmiştim. Ertesi gün komşumuz, arayıp, kapının açık olduğunu söyledi. Gittiğimde, etrafın dağınık olduğunu gördüm.

    Tamir için bırakılan ve vitrindeki telefonlarla bilgisayar ve kasadaki bir miktar para yoktu. Bahçe makası ve tornavida ile kapının göbeğini kırılarak içeri girilmiş. 12 yıllık esnafım, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Bunu yapan kişinin bir an önce yakalanıp, hak ettiği cezayı çekmesini istiyorum." dedi.

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