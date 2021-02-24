Son zamanlarda artan bisiklet hırsızlıkları, Menteşelileri tedirgin etmeye başlayınca olayla ilgili soruşturma genişletildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, son zamanlarda bisiklet hırsızlığı olayları artmaya başladı.

Bölgede artan bisiklet hırsızlığı olayları halkı tedirgin ediyor.

Son olarak Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde bulunan bir apartmandan dün saat 19.28'de bir şahıs, bisikleti çalarak kayıplara karıştı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'daki bisiklet hırsızlığı kamerada VİDEO









