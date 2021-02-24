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    Muğla'daki bisiklet hırsızlığı kamerada

    Son zamanlarda artan bisiklet hırsızlıkları, Menteşelileri tedirgin etmeye başlayınca olayla ilgili soruşturma genişletildi.
    • İHA
    • 24.02.2021 - 17:27
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 17:32
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    Muğla'daki bisiklet hırsızlığı kamerada

    Muğla'nın Menteşe ilçesinde, son zamanlarda bisiklet hırsızlığı olayları artmaya başladı.

    Bölgede artan bisiklet hırsızlığı olayları halkı tedirgin ediyor.

    Son olarak Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde bulunan bir apartmandan dün saat 19.28'de bir şahıs, bisikleti çalarak kayıplara karıştı.

    HIRSIZLIK ANI KAMERADA

    Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Muğla'daki bisiklet hırsızlığı kamerada VİDEO


    Muğla daki bisiklet hırsızlığı kamerada #1

    Muğla daki bisiklet hırsızlığı kamerada #2

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