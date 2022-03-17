Petrol
105.17
7.29%
Euro
16.33
1.11%
Dolar
14.72
0.71%
Altın
922.41
1.96%
Borsa
2133
2.10%
Bitcoin
602.393
0.24%
BTXN Coin
39.09
-0.61%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Muğla'daki fuhuş çetesinin 'Kızlarımız temizliğe hazır' şifresi deşifre edildi

    Kadınlara zorla fuhuş yaptıran 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin teknik takibe takılmamak için arayanlara, 'Kızlarımız temizlik yapmak için hazır' diyerek, şifreli konuştuğu belirlendi.
    • DHA
    • 17.03.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 17:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'daki fuhuş çetesinin 'Kızlarımız temizliğe hazır' şifresi deşifre edildi

    Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Menteşe ile Ula ilçelerinde yardıma muhtaç 19 kadına zorla fuhuş yaptırıldığı istihbaratına ulaştı.

    3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, geçen 14 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda H.C. isimli kadın ile eşi H.C., D.O., İ.Y., ve R.İ., gözaltına alındı.

    H.C.'nin teknik takibe takılmamak için arayanlara 'Kızlarımız temizlik yapmak için hazır', 'Temizliğimizden memnun kalacaksınız' diyerek, şifreli konuştuğu belirlendi.

    19 KADIN SERBEST BIRAKILDI

    Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.C., D.O., İ.Y., ve R.İ., tutuklandı, H.C. isimli kadın  ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen 19 kadın, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

    Muğla daki fuhuş çetesinin Kızlarımız temizliğe hazır şifresi deşifre edildi #1

    Muğla daki fuhuş çetesinin Kızlarımız temizliğe hazır şifresi deşifre edildi #2

    Muğla daki fuhuş çetesinin Kızlarımız temizliğe hazır şifresi deşifre edildi #3


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Öğrencisini korumak isteyen öğretmen darbedildi
    3. Sayfa

    Öğrencisini korumak isteyen öğretmen darbedildi

    Fransa: Korsika Adası'nın 'özerkliğini' kabul edebiliriz
    Dünya

    Fransa: Korsika Adası'nın "özerkliğini" kabul edebiliriz

    Görüş Bildir