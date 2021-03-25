Muğla'daki narkotik köpeği, baharat kokulu uyuşturucuyu buldu

Yolcu otobüsünde arama yapan ekiplere eşlik eden narkotik köpeği, koltuk üstünde bulunan yastığın içindeki baharat kokulu uyuşturucuyu yakaladı.

Marmaris- Muğla karayolunun 21'nci kilometresinde bulunan Çetibeli Kontrol Noktası'nda jandarma ekipleri, Siirt'ten gelen bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Jandarma Narkotik Köpeği 'Çimen'in kullanıldığı kontrolde M.B. adlı yolcunun üst aramasında, suç unsuruna rastlanılmadı.

Ancak Çimen’in, garson olduğu öğrenilen yolcunun yanında bulunan yastığa tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı.

ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Yastık açıldığında içinde uyuşturucu kokusunun engellenmesi için çeşitli baharatlar doldurulmuş ve alüminyum folyoyla sarılmış 250 gram kubar, 30 gram ise toz esrar maddesi ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan M.B.’nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.