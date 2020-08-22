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    Muğla’daki orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

    3 saat süren söndürme çalışmalarının ardından ekiplerin soğutma işlemi yaptığı belirtildi.
    • AA
    • 22.08.2020 - 15:57
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    Muğla’daki orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

    Muğla’nın Milas ilçesindeki ormanlık bölge ve ziraat alanında bugün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

    Alevleri fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 6 söndürme helikopteri, 2 uçak, 12 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

    2 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

    Alevler 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

    Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin ise araştırıldığı bildirildi.

    Muğla’daki orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü #1

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