- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Muğla’daki orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü
Muğla’daki orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü
3 saat süren söndürme çalışmalarının ardından ekiplerin soğutma işlemi yaptığı belirtildi.
- AA
- 22.08.2020 - 15:57
Muğla’nın Milas ilçesindeki ormanlık bölge ve ziraat alanında bugün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevleri fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 6 söndürme helikopteri, 2 uçak, 12 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.
2 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Alevler 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin ise araştırıldığı bildirildi.