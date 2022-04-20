Muğla'daki orman yangınında tutuklanan şahısların ifadeleri ortaya çıktı

2,5 hektar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili tutuklanan 3 şahsın ifadeleri ortaya çıktı. Özkan Özgül, yangını Yılmaz Tabak’ın çıkardığını, niye yaptın diye sorulduğunda boş ver dediğini söyledi.

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Yakaköy ile Dereköy mahalleri arasındaki makilik ve ağaçlık bölgede 17 Nisan'da saat 05.00 sıralarında çıkan yangında, 2.5 hektarlık alan zarar görürken ekipler, sabotaj ihtimali üzerinde durdu.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alındı.

DHA’nın haberine göre; saat 04.30 sıralarında Yakaköy mevkisinde yangının çıktığı ilk bölgeden içinde şoförle birlikte 3 kişinin bulunduğu taksinin çıkış yaptığı, yaklaşık 10 dakika sonra da alevlerin yükseldiği tespit edildi.

Şüphelilerden biri suçunu itiraf etti

Taksi plakasından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Özkan Özgül, Yılmaz Tabak ve Serdar Dıngıl isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, ifadelerinde alkol aldıklarını ve ihtiyaçlarını gidermek için araçtan indiklerini söylerken, diğer şüpheli ise yangına kendilerinin neden olduğunu itiraf etti.

Şüphelilerin yangının çıktığı bölgenin yakınında arazilerinin bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden Yılmaz Tabak kasten yangına sebebiyet vermek, Özkan Özgül ve Serdar Dıngıl ise taksirle yangına sebep olmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Yanımıza geldiğinde arkasından ateş çıkıyordu”

Şüphelilerden Özkan Özgül ifadesinde, yangına birlikte alkol aldıkları arkadaşı Yılmaz Tabak'ın neden olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yılmaz Tabak, ben ve Serdar beraber ormanlık alanda alkol aldık. Daha sonra Yılmaz tuvalet ihtiyacı olduğunu söyleyip yanımızdan uzaklaştı. 10 dakika sonra yanımıza geri geldi. Yanımıza geldiğinde arkasından ateş çıkıyordu. Niye böyle yaptığını sordum. Yılmaz, boş ver, beni eve bırak cevabını verdi.

“Yılmaz'ı eve bıraktıktan sonra yangın bölgesine gelip durumu polise ve itfaiyeye bildirdim”

Yangın sabaha karşı 04.00 civarında çıktı. Yılmaz'ı eve bıraktıktan sonra yangın bölgesine gelip durumu polise ve itfaiyeye bildirdim. Yangını ilk gördüğümde niye haber vermediğimi bilmiyorum, telaşlandım. Suçlamaları kabul etmiyorum."

“Yangını pazar günü televizyondan öğrendim”

Suçlamaları reddeden Yılmaz Tabak, ise şu ifadeleri kullandı:

"Saat 22.00 sıralarında kendi aracımla Kargacık Kavaklık mevkiinde Gümüşlük seyir tepesi diye tabir edilen yerde alkol almaya başladım. O sırada Özkan beni aradı, nerede olduğumu öğrenip Serdar ile birlikte yanıma geldiler. Onlarla da 1 saat daha alkol almaya devam ettik. Yakaköy'e gitmek istediklerini söyleyince aracımı eve bıraktım ve yola onların aracıyla devam ettik. Serdar telefonla biriyle tartıştı. Bunun üzerine beni eve bırakmalarını istedim. Direksiyonda Özkan vardı, geri dönüp beni eve bıraktılar. Yangını pazar günü televizyondan öğrendim. Yangın konusunda hiçbir bilgim yok, suçlamaları kabul etmiyorum.”

Serdar Dıngıl ise "Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum, tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmemi talep ediyorum." dedi.