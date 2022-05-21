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    Muğla'daki otomobilden uyuşturucu çıktı

    Otomobilinde 103 gram metamfetamin ve Hint keneviriyle yakalanan T.T. gözaltına alındı.
    • 21.05.2022 - 15:21
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    Muğla'daki otomobilden uyuşturucu çıktı

    Güvenlik güçlerinin uyuşturucu satışına yönelik operasyonları sürerken ekipler, Muğla'da da uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı.

    Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla T.T.'nin İstanbul'dan Dalaman'a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.

    Metamfetamin ve Hint keneviri yakalandı

    Şüphelinin kullandığı otomobil, öğle saatlerinde Dalaman girişinde durduruldu. Araçtaki aramada 103 gram metamfetamin ile 11 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan T.T.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

    Muğla daki otomobilden uyuşturucu çıktı #1


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