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    Muğla'daki rüşvet operasyonunda orman müdürü dahil 25 gözaltı

    Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'nde rüşvet alındığı yönündeki iddia sonucunda harekete geçen ekipler, müdür dahil 25 kişiyi gözaltına aldı.
    • DHA
    • 29.03.2022 - 16:39
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 16:52
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    Muğla'daki rüşvet operasyonunda orman müdürü dahil 25 gözaltı

    Muğla'da jandarma ekipleri, Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'ndeki rüşvet söylentileri kapsamında operasyon düzenledi.

    Rüşvet, irtikap, zimmet, görevi kötüye kullanma iddiaları sebebiyle, sabah saatlerinde harekete geçti.

    ORMAN İŞLETME MÜDÜRÜ DAHİL 25 GÖZALTI

    Operasyon kapsamında, Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder M., 2 işletme şefi, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi muhtarı Vedat K. ile birlikte toplam 25 kişi gözaltına alındı.

    GÖZALTI SAYISINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

    Dalaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltı sayısında artış olabileceği belirtildi.

    Muğla daki rüşvet operasyonunda orman müdürü dahil 25 gözaltı #1

    Muğla daki rüşvet operasyonunda orman müdürü dahil 25 gözaltı #2


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