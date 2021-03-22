Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

Ekiplerin düzenlediği uyuşturucu operasyonunun ardından 12 şüpheliden 8'i tutuklanırken, uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12-21 Mart tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramada 659 gram esrar, 667 gram skunk, 30 gram metamfetamin, 14 gram eroin, 22 gram bonzai, 42 sentetik ecza, 1 ecstasy hap, 1 liserjik asit (lSD), 5 hassas terazi, 1 öğütücü ve suçtan elde edildiği düşünülen 1375 lira ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan düzenek bulundu.

8 TUTUKLU

Gözaltına alınan 12 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.









