Muhammed'in babası ortaya çıktı

Bursa'da çöp evde bulunan 9 yaşındaki Muhammed'in babası olduğunu iddia eden Ufuk Çelikol, annenin çocuğu kendisinden sakladığını söyleyerek anne ve teyzeden şikayetçi oldu.

Türkiye geçtiğimiz hafta Bursa'da ortaya çıkan trajedi ile sarsıldı.

9 yaşındaki Cem Muhammed, teyzesi Pınar A. tarafından çöp evde 1 yıldır alıkonulmuş ve bitkin bir halde bulunmuştu.

Olayın ardından talihsiz çocuk koruma ve tadavi altına alınırken teyze de tutuklandı.

Babası ortaya çıktı

Ülke gündemine oturan olayda, çocuğun babası olduğunu iddia eden Ufuk Çelikol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda anne Yasemin A. ve teyze Pınar A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çelikol, çocuğu kendisinden gizlediğini iddia ettiği anne Yasemin A. ve eve hapsedip alıkoyan teyze Pınar A.'nın cezalandırılmasını istedi.

Çelikol, kendisinden DNA örnekleri alınarak, babalık testi yapılmasını istediğini belirtti.

Hem anneden hem teyzeden şikayetçi oldu

Adliye önünde DHA muhabirine açıklamalar yapan Çelikol, "Çocuk benimse sonuna kadar sahip çıkacağım. Şikayet dilekçemi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdim. Ancak olay yeri olan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olduğu için oraya gönderilecek. Hem annenin, hem teyzesinin cezalandırılması için şikayette bulundum.





"Olaydan ve çocuktan haberim yoktu"



Televizyonlarda olayı görünce, doğum kontrollerine götürdüğüm tarihlerin uyuştuğunu anladım. Annesinin benden habersiz doğum yaptığını tahmin ettim. Benim bu olaydan ve çocuktan haberim yoktu. Çocuğuma sonuna kadar sahip çıkacağım.





"Hamile değilim bebeği düşürdüm' dedi"



Annesi benden boşandığında, 'hamile değilim bebeği düşürdüm' dedi. Herhangi bir evrak veya kürtaj belgesi göstermedi. Çocuğun benim olduğuna inanıyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Hukuki sürecin takipçisi olacağım, peşini bırakmayacağım" dedi.

"Çocuk benimse çıksın söylesin"

Cem Muhammed'in annesiyle evliliğin kısa sürdüğünü söyleyen Çelikol, "Kısa bir evliliğimiz oldu. Kendisine sesleniyorum, çocuk benimse çıksın söylesin ki, ben de çocuğuma maddi manevi olarak sahip çıkayım.

Ama benden çocuğumu yalan beyanla kaçırırsa, kendisinden de bu konuda şikayetçi olacağım. Çıksın çocuk onundur desin, doğruyu söylesin ben de destek çıkacağım.

Tekrar söylüyorum herkes bilsin, çocuktan ve bu olaydan haberim yoktu. Ben babayım, sonuna kadar çocuğuma sahip çıkarım. Öğrendiğim ilk gün hukuki süreci başlattım" şeklinde konuştu.