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Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruması Erol Yıldız hayatını kaybetti

Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruması Erol Yıldız hayatını kaybetti

Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın koruması olan ve ölümüyle ilgili davada tanık olması beklenen Erol Yıldız, kendi otomobilinin altında kaldı.