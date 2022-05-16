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    Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruması Erol Yıldız hayatını kaybetti

    Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruması Erol Yıldız hayatını kaybetti

    Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın koruması olan ve ölümüyle ilgili davada tanık olması beklenen Erol Yıldız, kendi otomobilinin altında kaldı.
    • 16.05.2022 - 16:09
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 16:17
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    Meclis Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli olan ve geçmiş dönemlerde helikopter kazasında yaşamını yitiren BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını yapan Erol Yıldız (49), hayatını kaybetti.

    Aracını çalıştırmak isterken canından oldu

    DHA'nın haberine göre Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde çalışmaya otomobilini itmeye başlayan Erol Yıldız, aracın geri gelmesiyle talihsiz bir kaza geçirdi.

    Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erol Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Muhsin Yazıcıoğlu nun koruması Erol Yıldız hayatını kaybetti #1

    Davada tanıklık yapacaktı

    Yıldız, Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda müdahale ederek, örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulunup yardım ettikleri öne sürülen 19 kişinin yargılandığı Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tanık olarak dinlenecek üç korumadan biriydi.

    Yıldız, 23 Mayıs Pazartesi günü görülecek duruşmaya Ankara'dan SEGBİS ile katılacaktı.

    Muhsin Yazıcıoğlu nun koruması Erol Yıldız hayatını kaybetti #2

    Muhsin Yazıcıoğlu nun koruması Erol Yıldız hayatını kaybetti #3

    Muhsin Yazıcıoğlu nun koruması Erol Yıldız hayatını kaybetti #4


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