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- Munzur'da kayıp olan iki kardeş için arama çalışması başlatıldı
Munzur'da kayıp olan iki kardeş için arama çalışması başlatıldı
Kardeşlerin araçlarını bıraktığı bölgede arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
- AA
- 14.09.2020 - 14:11
Elazığ'da yaşayan Mehmet ve Bozkurt Aydemir kardeşler, dün Tunceli'ye gelerek Munzur Vadisi Milli Parkı'na gezmeye gitti.
İki kardeşin akşam eve dönmemeleri üzerine Aydemir ailesi, durumu İl Jandarma Komutanlığı ve Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bildirdi.
İKİ KARDEŞ İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, iki kardeşin araçlarını bıraktığı Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki Venk köyü mevkisinde arama çalışması başlattı.
Ekiplerin, Aydemir kardeşleri bulmak için başlattığı çalışmaların devam ettiği kaydedildi.