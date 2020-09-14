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    Munzur'da kayıp olan iki kardeş için arama çalışması başlatıldı

    Kardeşlerin araçlarını bıraktığı bölgede arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
    • AA
    • 14.09.2020 - 14:11
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    Munzur'da kayıp olan iki kardeş için arama çalışması başlatıldı

    Elazığ'da yaşayan Mehmet ve Bozkurt Aydemir kardeşler, dün Tunceli'ye gelerek Munzur Vadisi Milli Parkı'na gezmeye gitti.

    İki kardeşin akşam eve dönmemeleri üzerine Aydemir ailesi, durumu İl Jandarma Komutanlığı ve Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bildirdi.

    İKİ KARDEŞ İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI

    İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, iki kardeşin araçlarını bıraktığı Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki Venk köyü mevkisinde arama çalışması başlattı.

    Ekiplerin, Aydemir kardeşleri bulmak için başlattığı çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

    Munzur da kayıp olan iki kardeş için arama çalışması başlatıldı #1

    Munzur da kayıp olan iki kardeş için arama çalışması başlatıldı #2

    Munzur da kayıp olan iki kardeş için arama çalışması başlatıldı #3

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