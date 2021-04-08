Murat Kurum: Kızılcahamam'da zarar gören esnafa destek vereceğiz

Sabah saatlerinde çıkan yangınla birlikte 20 esnafın iş yerinin kullanılamaz hale gelmesinin ardından Bakan Kurum, esnafa gerekli desteğin sağlanacağını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sabah saatlerinde çıkan yangın nedeniyle iş yerlerinde hasar oluşan Kasaplar Çarşısı'nda incelemede bulunmak amacıyla Kızılcahamam'a geldi.

Olaya ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere Kızılcahamam Belediyesi'nde düzenlenen toplantıya katılan Kurum, Kaymakam ve Belediye Başkanı ile diğer yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra olayın yaşandığı Kasaplar Çarşısı'na geçen Kurum, yanan iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

GEÇMİŞ OLSUNA GİTTİ

Esnafı ziyaret ederek "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Kurum, vatandaşın taleplerini dinledi.

15 İŞ YERİ TAMAMEN YANDI

Alandaki incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalardan bulunan Kurum, Kasaplar Çarşısı'nda saat 05.00 civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, 15 iş yerinin tamamen yanarak hasar gördüğünü bildirdi.

Kurum, enkaz kaldırma çalışmalarının başlatıldığını belirterek herhangi bir vatandaşın can kaybına ya da yaralanmasına neden olmayacak şekilde ekiplerin olaya müdahil olduklarını ifade etti.

HASARLARI KARŞILANACAK

Olay nedeniyle esnafın maddi zarara uğradığını, bu nedenle hasar tespit çalışmalarının da yapıldığını kaydeden Kurum, en kısa zamanda vatandaşın yaralarının sarılacağını söyledi.

ESNAFA 3 MİLYON 300 BİN LİRA YARDIM

Kurum açıklamalarına şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm Kızılcahamam'ıza, hemşehrilerimize geçmiş olsun dilekleri var. Yapılması gereken tüm işlerin yapılması talimatını bizlere verdiler. Bu çerçevede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 300 bin lira, İçişleri Bakanlığımızdan 1 milyon lira, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 2 milyon lira desteğimizi esnafımıza vereceğiz. Esnafımızın gerek zarar ziyan noktasında gerek bu süreçten sonraki kira yardımı, taşınma yardımı noktasında süreci birlikte yürüteceğiz. Buraya da inşallah Kızılcahamam'a yakışır bir şekilde yeni iş yerlerimizi yapacağız. İnşa sürecini Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız yapacak. Tüm süreçleri vatandaşımızla, Belediyemizle yürüteceğiz. İnşallah daha yeni, güzel, sağlam iş yerlerimizi en geç yıl sonuna kadar vatandaşımıza, Kızılcahamam'a kazandırmış olacağız."





Yeni inşa edilecek iş yerlerinin altına otopark yapmayı planladıklarını belirten Kurum, "Yapılan hasar tespit doğrultusunda zarar ziyanla ilgili yarından itibaren Kaymakamlığımız nezdinde esnafımızın hesaplarına ücretleri yatırılacak. Belli oranda esnafımıza bu desteklerimizi yapacağız." dedi.

KİRA VE TAŞIMA DESTEĞİ

Kurum, ayrıca kira ve taşınma konusunda esnafa gerekli desteğin de verileceğini bildirdi.

Bu tür kazaların tekrarlanmaması temennisinde bulunan Kurum; Elazığ, Malatya, İzmir ve Giresun'da yaşanan afetler sonrası yaraların sarılması konusunda yapılan çalışmaların aynısının Kızılcahamam'da da yapılacağını sözlerine ekledi.