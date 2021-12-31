Murat'ın kale direğinin altında kalmasında okul müdürü için soruşturma izni

Adana'da okul bahçesinde futbol maçı yaparken asıldığı kalenin devrilmesiyle demir parçasının altında kalan Murat Sefa Özbalık'ın ailesinin açtığı davada, okul müdürü hakkında soruşturma izni verildi.

8 Eylül 2020'de saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu'nda meydana gelen olayda, Narlıca Mahallesi'ndeki evinden çıkan Murat Sefa Özbalık(15), bölgede spor tesisi olmadığı için mezun olduğu ilkokula giderek sahada arkadaşlarıyla futbol maçı yaptı.

ASILDIĞI KALE DİREĞİ, ÜZERİNE DEVRİLDİ

Kale önünde atılan topları karşılayıp bir süre maç yapan Özbalık, 2 eliyle kale direğine asılınca, demir direklerle birlikte yere düştü. Sabitlenmemiş haldeki kalenin altında kalan Özbalık'a arkadaşları yardım etti. Murat Sefa'yı yerden kaldırıp bahçedeki banka oturtan çocuklar, sonra annesi Yıldız Özbalık'ı arayıp durumu anlattı. Okula gelen Yıldız Özbalık'ın komşularının otomobiliyle, bir hastanenin acil servisine götürdüğü Murat Sefa Özbalık, müdahalesinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Adana'da 15 yaşındaki çocuğun kale direğinin altında kaldığı anlar -VİDEO

KARACİĞERİNDEN AMELİYAT OLDU

Burada nefes almakta güçlük çektiği belirlenen Özbalık, karaciğer yaralanması teşhisiyle ameliyata alındı. 7 gün boyunca yoğun bakımda kalan ve 3 gün serviste yatırılan Murat Sefa Özbalık, gerekli tedavinin ardından eve gönderildi. Murat Sefa Özbalık'ın karaciğerinin yenilenmesi için evde bakımı sürerken, aile sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili ailenin avukatı Ezgi Keskin, dava süreci hakkında bilgi verdi. Okul müdürü O.B. hakkında soruşturma başlatıldığını belirten Keskin, "Geçtiğimiz yıl müvekkilim Murat Sefa Özbalık'ın kale direğinin üzerine düşmesi sonucu hayati tehlike yaratacak nitelikteki yaralanması olayıyla alakalı yargı süreci devam etmektedir. Geldiğimiz noktada ilgili okul müdürü hakkında cezai soruşturma yürütülmesine ilişkin soruşturma izni verildi. Soruşturmaya başlandı. Ayrıca müvekkilimizin görmüş olduğu maddi ve manevi zararlara ilişkin açmış olduğumuz tazminat davalarımızın da yargı süreci devam etmektedir" dedi.

HAYALLERİ YARIDA KALDI

3 çocuk annesi Yıldız Özbalık (36) ise oğlunun açık liseye yazılmak zorunda kaldığını belirterek, "Oğlumu, sağlık durumu nedeniyle normal okula gönderemedim. Herhangi bir darbe almasın diye endişe ettiğimden 2 ay önce açık liseye başladı. Hayalleri yarıda kaldı. Sadece bir an önce sorumluların hesap verip cezalarını çekmelerini istiyorum" diye konuştu.