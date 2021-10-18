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- 'Murda' lakaplı şarkıcı uyuşturucuyu özendirmek’ suçundan gözaltına alındı
'Murda' lakaplı şarkıcı uyuşturucuyu özendirmek’ suçundan gözaltına alındı
'Murda’ adıyla bilinen ünlü rap şarkıcısı Önder Doğan (37) havalimanında gözaltına alındı. Şarkıcı daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- İHA
- 18.10.2021 - 09:52
- Güncelleme : 18.10.2021 - 10:06
'Murda' lakaplı Rap şarkıcı Önder Doğan "Duman", "Pahalı" ve "Eh Baba" isimli şarkılarında ki sözlerin uyarı madde kullanımını özendirdiği belirlendi.
Şarkı ve klipleri video paylaşım sitelerinde yayınlanan Hollandalı müzisyene, Türk Ceza Kanunu’nun 190/2 maddesinden işlem yapılarak dün adliyeye sevk edildi.
Önder Doğan önceki gün havalimanında gözaltına alındı.
SERBEST BIRAKILDI
Önder Doğan, çıkarıldığı hakimlikçe hakkında ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
'Murda' lakaplı şarkıcı uyuşturucuyu özendirmek’ suçundan gözaltına alındı
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