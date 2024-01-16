DHA
Yur genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini devam ettiriyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ulaşım hatları, ağır kış şartları nedeniyle sürekli kapanıyor.
22 araç mahsur kaldı
Muş-Mutki karayolunun 10’uncu kilometresinde araçlar, fırtına ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.
Mahsur kalan araçlarla ilgili ihbar üzerine bölgeye Muş Karayolları 113’üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi.
70 kişi kurtarıldı
Ekipler iş makineleriyle yolu açarak yaklaşık 5 saat bölgede mahsur kalan 22 araç içerisindeki 70 kişiyi kurtardı.
Muş-Mutki karayolu trafiğe kapatıldı
Kar yağışı, tipi ve fırtınanın etkili olduğu Muş-Mutki karayolu, Karayolları 113’üncü Şube Şefliği tarafından geçici olarak trafiğe kapatıldı.
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