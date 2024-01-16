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Muş-Mutki karayolunda mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı

Muş-Mutki karayolunda mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı Muş-Mutki yolunda etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle 22 araç içerisinde mahsur kalan 70 kişi, 5 saatlik çalışma ile kurtarıldı.