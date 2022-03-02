Euro
15.66
0.96%
Dolar
14.12
1.65%
Altın
876.97
0.92%
Borsa
1986
0.82%
Bitcoin
622.082
2.15%
BTXN Coin
36.84
-2.28%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Muş Valiliği'nden Doğulu öğrencilere 'pis' iması yapan öğretmen kararı

    Sosyal medya hesabından Doğulu öğrencilerin temizlik bilmediğini söyleyerek Doğu'da görev yapmak istemediğini yazan öğretmenin sözleşmesi askıya alındı.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 18:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muş Valiliği'nden Doğulu öğrencilere 'pis' iması yapan öğretmen kararı

    Hafize Dal isimli sosyal medya kullanıcısı bir öğretmen, Muş'un Bulanık ilçesinde yaptığı göreve yönelik ifadelerini Tweet attı.

    Doğulu öğrencilerin pis olduğunu ima eden öğretmen, temiz çocuklarla ders yapmak istediğini yazdı.

    4 sene boyunca Doğu görevi yaparak Muş'a mahkum edilmek istemediğini söyleyen öğretmen için Muş Valiliği işlem başlattı.

    SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINDI

    Muş Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden öğrenciler hakkında uygun olmayan paylaşımda bulunan öğretmenin sözleşmesini tedbiren askıya aldı.

    Muş Valiliği nden Doğulu öğrencilere pis iması yapan öğretmen kararı #1

    "İDARİ TAHKİKAT AÇILDI"

    Valilikten yapılan açıklamada, "Muş’un Bulanık ilçesinde görevli bir öğretmen tarafından sosyal medyada uygun olmayan bir paylaşımda bulunulmuş; valiliğimizce kişi hakkında idari tahkikat açılmış. Sözleşmeli statüde olan kişinin tedbiren sözleşmesinin askıya alınmasına yönelik işleme başlanmıştır." denildi.

    Muş Valiliği nden Doğulu öğrencilere pis iması yapan öğretmen kararı #2

    "TEMİZLİK NEDİR BİLMEYEN ÇOCUKLAR İÇERİSİNDE HASTALIKLA BOĞUŞMAK İSTEMİYORUM"

    Hafize Dal adlı kullanıcının paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

    "Ben de tertemiz mis gibi çocuklarla ders yapmak istiyorum. Doğuda temizlik nedir bilmeyen çocuklar içerisinde hastalıklarla boğuşmak istemiyorum…Öğretmene değer verilmeyen bu ülkede öğretmen olduğum için çok pişmanım… 4 sene bu hataya mahkum edilmek istemiyorum..."


    İlginizi Çekebilir

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!
    MetaEvren

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!

    Antalya'da, sırtındaki bıçağı çıkarınca bayıldı
    3. Sayfa

    Antalya'da, sırtındaki bıçağı çıkarınca bayıldı

    Biatlon nedir
    İpucu

    Biatlon nedir

    Görüş Bildir