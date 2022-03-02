Muş Valiliği'nden Doğulu öğrencilere 'pis' iması yapan öğretmen kararı

Sosyal medya hesabından Doğulu öğrencilerin temizlik bilmediğini söyleyerek Doğu'da görev yapmak istemediğini yazan öğretmenin sözleşmesi askıya alındı.

Hafize Dal isimli sosyal medya kullanıcısı bir öğretmen, Muş'un Bulanık ilçesinde yaptığı göreve yönelik ifadelerini Tweet attı.

Doğulu öğrencilerin pis olduğunu ima eden öğretmen, temiz çocuklarla ders yapmak istediğini yazdı.

4 sene boyunca Doğu görevi yaparak Muş'a mahkum edilmek istemediğini söyleyen öğretmen için Muş Valiliği işlem başlattı.

SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINDI

Muş Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden öğrenciler hakkında uygun olmayan paylaşımda bulunan öğretmenin sözleşmesini tedbiren askıya aldı.





"İDARİ TAHKİKAT AÇILDI"

Valilikten yapılan açıklamada, "Muş’un Bulanık ilçesinde görevli bir öğretmen tarafından sosyal medyada uygun olmayan bir paylaşımda bulunulmuş; valiliğimizce kişi hakkında idari tahkikat açılmış. Sözleşmeli statüde olan kişinin tedbiren sözleşmesinin askıya alınmasına yönelik işleme başlanmıştır." denildi.





"TEMİZLİK NEDİR BİLMEYEN ÇOCUKLAR İÇERİSİNDE HASTALIKLA BOĞUŞMAK İSTEMİYORUM"

Hafize Dal adlı kullanıcının paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Ben de tertemiz mis gibi çocuklarla ders yapmak istiyorum. Doğuda temizlik nedir bilmeyen çocuklar içerisinde hastalıklarla boğuşmak istemiyorum…Öğretmene değer verilmeyen bu ülkede öğretmen olduğum için çok pişmanım… 4 sene bu hataya mahkum edilmek istemiyorum..."