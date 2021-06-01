Musa Orhan’ın avukatı, İpek Er'in babasını suçladı

İntihar eden 18 yaşındaki İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Musa Orhan’ın avukatı, “Bir babanın görevi kızını korumaktır” dedi.

Batman’ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve hastanede 18 Ağustos 2020'de hayatını kaybeden İpek Er'in (18) bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan'ın tutuksuz yargılandığı davanın 3'üncü duruşması görüldü.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturmada, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle yargılanan Musa Orhan'ın duruşması bugün, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

“BİR BABANIN GÖREVİ KIZINI KORUMAKTIR”

Kimlik tespitiyle başlayan duruşma, avukatların savunmasıyla devam etti.

Duruşmaya SEGBİS'le bağlanan Musa Orhan'ın avukatı, İpek'in babası Fuat Er'e suçlamada bulundu.

Müdafi avukat suçlamasında, "Bir babanın görevi kızını korumaktır, okutmaktır, intihara sürüklemek değildir." ifadelerini kullandı.

‘TÖRE CİNAYETİNE KURBAN GİTTİ’

Duruşmada kendisini yöneltilen suçlamaları reddeden Musa Orhan ise olayın başından beri linç edildiğini öne sürüp, İpek Er'in töre cinayetine kurban gittiği iddia ettikten sonra, susma hakkını kullanmak istediğini söyledi.

Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti, duruşmanın 16 Eylül 2021 tarihine ertelenmesine karar verdi.