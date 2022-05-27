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    Müsilaj Operasyonu’nda 263 şüpheliye gözaltı

    İçişleri Bakanlığı, 16 ilde eş zamanlı yapılan Müsilaj Operasyonu’nda 263 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. 52 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.
    • 27.05.2022 - 11:37
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 12:08
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    Müsilaj Operasyonu’nda 263 şüpheliye gözaltı

    Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerince dün sabah Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Yalova, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Zonguldak illerinde eş zamanlı olarak “Müsilaj” adlı operasyon düzenlendi.

    Polis, mafya tipi organize suç örgütlerinin ensesinde

    Turizm sezonu öncesi sahil şeridindeki illerde yapılan operasyon, turizm işletmelerini zor kullanarak çalıştırdıkları, devlet büyüklerinin adını kullanmak suretiyle şahısları dolandırdıkları, karşı çıkanları tehdit ettikleri, suç örgütüne maddi menfaat sağladıkları, sahte çağrı merkezleri aracılığıyla dolandırıcılık yapan mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temin eden gruplara yönelik gerçekleşti.

    Müsilaj Operasyonu’nda 263 şüpheliye gözaltı #1

    263’ü gözaltına alındı, 52’si aranıyor

    13 organize suç örgütü ve suç örgütü dahilinde aranan şahıslar ile bu organize suç örgütlerine ruhsatsız silah temini sağlayan 17 suç grubuna yönelik yapılan operasyonda 263 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 52 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

    Müsilaj Operasyonu’nda 263 şüpheliye gözaltı #2

    Çok sayıda usulsüz düzenlenmiş çek ve senet bulundu

    Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 175 adet tabanca, 41 adet tüfek, 2 bin 630 adet fişek, çok sayıda kesici, delici alet, çok miktarda sentetik hap, sentetik ecza, esrar, metamfetamin ele geçirildi.

    Operasyonda ayrıca 1 milyon 605 bin TL, 10 bin euro ile çok sayıda usulsüz düzenlenmiş çek ve senede de el konuldu.

    Müsilaj Operasyonu’nda 263 şüpheliye gözaltı #3


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