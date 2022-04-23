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    Muska yazarak dolandırıcılık yapan sevgililer tutuklandı

    Muğla'da sözde büyü bozup, muska yazarak vatandaşları dolandıran sevgililer Duygu Öksüz ve Hasan Biçer, polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • 23.04.2022 - 19:21
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    Muska yazarak dolandırıcılık yapan sevgililer tutuklandı

    Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Koru Mahallesinde yaşayan Duygu Öksüz ve Hasan Biçer'in sözde büyü bozup, muska yazarak, vatandaşları dolandırdığı bilgisine ulaştı.

    Bu kapsamda yapılan çalışma sonucu polis ekipleri, dün sabah saatlerinde, sevgili oldukları öğrenilen şüphelilerin birlikte yaşadığı eve operasyon düzenledi.

    Yapılan aramada Arapça yazılı kağıtlar bulundu

    Sevgililer gözaltına alınırken, evde yapılan aramada ise Arapça yazılı kağıtlar ele geçirildi.

    DHA'ya göre emniyetteki işlemlerinin ardından, bugün adliyeye sevk edilen Duygu Öksüz ve Hasan Biçer, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Muska yazarak dolandırıcılık yapan sevgililer tutuklandı #1

    Muska yazarak dolandırıcılık yapan sevgililer tutuklandı #2


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