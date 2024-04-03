Muşlu ailelerin DEM Parti binası önünde evlat nöbeti devam ediyor DEM Parti binası önündeki eyleme katılarak çocuğunu isteyen acılı anne, “Onlar kazansa da yine devletimiz başımızdadır, bayrağımız başımızdadır. Van’daki olayda Allah askerimize, polislerimize güç ve kuvvet versin” dedi.

İHA

Çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan aileler yıllardır eylemde.

Yaşadıkları evlat acısından örgütün siyasi uzantısı DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, parti binası önünde direnişlerini sürdürüyor.

Muşlu aileler de çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi.

Çocuklarına kavuşmak ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı.

Çocuklarına seslendiler

Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Anne Ayten Koçhan, bu bayramı da evlat hasreti ile geçireceklerini ifade ederek, yıllardır oğlundan haber alamadığını ve yolunu gözlediğini söyledi.

"Onlar kazansa da yine devletimiz başımızda"

Ayten Koçhan, 8 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyleyerek, "Ersin oğlum, beni duyuyorsun dön. Gel teslim ol, yolunuz yol değil. Allah polislerimize, askerlerimize, hepsine güç kuvvet versin. Onlar (DEM Parti) kazansa da yine devletimiz başımızdadır, bayrağımız başımızdadır. Van’daki olayda Allah askerimize, polislerimize güç ve kuvvet versin.

Biz onlardan hiç korkmuyoruz. Korkmayacağız da. Onlar demesinler biz kazandık. Devlet biziz. Allah onlara fırsat vermesin. Allah devletimizin eksikliğini vermesin. Bayram gelir oğlum. Bir yanımız buruk. Biz sizi istiyoruz yavrum. Yeter analar babalar ağladı. Bayram geliyor ama bize bayram değil oğlum. Kara bayram bize." dedi.

"Yine bayrağımızın altında toplanacağız"

Alaattin Koçhan da 2016 yılında oğlunu kaçırdıklarını ifade ederek, "DEM Parti Van’da kazanır kazanmaz ortalığı karıştırdı. Oğlum bunlar her şeye fesat. Memleket için de hayırlı değil. Eğer ananı, babanı seviyorsan dön yavrum. Oğlum onlara hizmet etmenin bir anlamı yok. Türk devleti hiç kimseye müsaade etmeyecek istediğini yapmaya. Yine bayrağımızın altında toplanacağız. Oğlum eğer duyuyorsan bizi dön, bayram geliyor. Boynumuz bükük, bir tarafımız boş. Neredeysen çık gel." şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)