Müslümanları aşağılayan kadına 6 ay 7 gün hapis cezası verildi

Sosyal medya hesabından Müslümanları aşağılayan paylaşımlarda bulunan Mehtap B., halkın bir kesimini farklılıklarıyla aşağıladığı gerekçesiyle 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

9 Eylül 2020'de sosyal medya hesabından Müslümanlara yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanan 45 yaşındaki Mehtap B.'nin davası görüldü.

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mehtap B. katılmazken, avukatı Ümit Demir hazır bulundu.

Avukat Demir savunmasında, önceki beyanları tekrar ettiğini belirterek "Müvekkilimin paylaşımlarında suç oluşturabilecek bir ibare yoktur. Çocuk istismarına ve terör örgütlerinin dini kullanmalarına sitem etmiştir." dedi.

6 AY 7 GÜN HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehtap B.'yi "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağılama" suçundan 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşunu da göz önüne alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mehtap B.'nin 9 Eylül 2020'de sosyal medya hesabından Müslümanları aşağılayıcı nitelikte paylaşım yaptığı iddia edilmişti.

8 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İddianamede, şüphelinin "Zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Zincirleme şekilde halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.