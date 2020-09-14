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- Müslümanları aşağılayan karikatürü paylaşan kişi tutuklandı
Müslümanları aşağılayan karikatürü paylaşan kişi tutuklandı
Twitter hesabından Müslümanları aşağılayıcı şekilde karikatür paylaştığı tespit edilen M. B. isimli kadın tutuklandı.
- Haber Merkezi
- 14.09.2020 - 22:05
İslam dini ve Müslümanlar üzerinden yapılan provakasyonlar, Türkiye'de 28 Şubat senaryolarınını andırırcasına sürerken, toplumun değerlerine saldıranlar er ya da geç cezalandırılıyor.
MÜSLÜMANLARI AŞAĞILAYAN KARİKATÜR PAYLAŞTI
İstanbul'da M. B. isimli şüphelinin, Twitter'da Müslümanları aşağılayıcı şekilde karikatür paylaştığının tespit edilmesi üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatıldı ve dün gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Cumhuriyet savcılığınca şüphelinin halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçunu işlediği kabul edilerek tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliğince şüpheli bugün tutuklandı.