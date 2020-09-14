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    Müslümanları aşağılayan karikatürü paylaşan kişi tutuklandı

    Twitter hesabından Müslümanları aşağılayıcı şekilde karikatür paylaştığı tespit edilen M. B. isimli kadın tutuklandı.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2020 - 22:05
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    Müslümanları aşağılayan karikatürü paylaşan kişi tutuklandı

    İslam dini ve Müslümanlar üzerinden yapılan provakasyonlar, Türkiye'de 28 Şubat senaryolarınını andırırcasına sürerken, toplumun değerlerine saldıranlar er ya da geç cezalandırılıyor.

    MÜSLÜMANLARI AŞAĞILAYAN KARİKATÜR PAYLAŞTI

    İstanbul'da M. B. isimli şüphelinin, Twitter'da Müslümanları aşağılayıcı şekilde karikatür paylaştığının tespit edilmesi üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatıldı ve dün gözaltına alındı.

    TUTUKLANDI

    Cumhuriyet savcılığınca şüphelinin halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçunu işlediği kabul edilerek tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliğince şüpheli bugün tutuklandı.

    Müslümanları aşağılayan karikatürü paylaşan kişi tutuklandı #1

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