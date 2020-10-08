Müslümanları aşağılayan paylaşımla tutuklanan Mehtap Balaban'a 8 yıl 9 ay hapis istemi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Müslümanları aşağıladığı gerekçesi ile tutuklanan 'Ata Kızı' kullanıcı adlı Mehtap Balaban'a, 8 yıl 9 ay hapis istemi ile dava açıldı.

Twitter üzerinde sahte kullanıcı olan 'Ata Kızı' ismi ile Müslümanları aşağılayan paylaşım yapan Mehtap Balaban, yaptığı paylaşım üzerine tutuklanmıştı.

Savcılık, Mehtap Balaban'ın yargılanması üzerine hazırlanan iddianameyi tamamladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan sanık Mehtap Balaban'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, sanığın söz konusu Twitter adresinin kendisine ait olduğunu kabul ettiği, paylaşımları kendisinin yaptığını söylediği belirtildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İddianamede sanığın aşağılama ve tahrik etme amacının olmadığını söylediği, yanlış anlaşıldığını öne sürerek suçlamayı kabul etmediği kaydedildi.

Sanık Mehtap Balaban'ın paylaşımıyla “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçunu işlediği, iddianamede belirtildi. İddianamede sanık Mehtap Balaban'ın üzerine atılı suçu değişik zamanlarda da işlediği vurgulandı.

8 YIL 9 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

İddianamede sanık Mehtap B.’nin “Zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.

Mehtap B.’nin yargılanması önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.