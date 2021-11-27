Euro
14.009
4.02%
Dolar
12.369
3.08%
Altın
712.88
3.27%
Borsa
1.776
-2.35%
Bitcoin
704.598
1.76%
BTXN Coin
49.69
11.33%
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Müslüme soruşturmasında Hasan Yağal'ın tutuklanma nedeni belli oldu

    Minik Müslüme'nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, tutuklu Hasan Yağal'ın 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan yargılandığı ortaya çıktı.
    • DHA
    • 27.11.2021 - 15:29
    • Güncelleme : 27.11.2021 - 15:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Müslüme soruşturmasında Hasan Yağal'ın tutuklanma nedeni belli oldu

    Mersin Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da kaybolan ve günler sonra cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili dede Hasan Yağal tutuklanmıştı.

    Olayın ardıdan Müslüme'nin bedeni üzerinde yapılan DNA test sonucuyla biyolojik babanın dede olarak bilinen Hasan Yağal olduğu tespit edilmişti.

    TUTUKLAMA NEDENİ AÇIKLANDI

    Herkes tarafından Hasan Yağal'ın tutuklanma sebebi merak ediliyordu.

    Bugün ise 70 yaşındaki Yağal'ın, 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandığı öğrenildi.

    Müslüme soruşturmasında Hasan Yağal ın tutuklanma nedeni belli oldu #1

    Müslüme soruşturmasında Hasan Yağal ın tutuklanma nedeni belli oldu #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir