Müslüme soruşturmasında Hasan Yağal'ın tutuklanma nedeni belli oldu

Müslüme soruşturmasında Hasan Yağal'ın tutuklanma nedeni belli oldu

Minik Müslüme'nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, tutuklu Hasan Yağal'ın 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan yargılandığı ortaya çıktı.

Mersin Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da kaybolan ve günler sonra cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili dede Hasan Yağal tutuklanmıştı.

Olayın ardıdan Müslüme'nin bedeni üzerinde yapılan DNA test sonucuyla biyolojik babanın dede olarak bilinen Hasan Yağal olduğu tespit edilmişti.

TUTUKLAMA NEDENİ AÇIKLANDI

Herkes tarafından Hasan Yağal'ın tutuklanma sebebi merak ediliyordu.

Bugün ise 70 yaşındaki Yağal'ın, 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandığı öğrenildi.





