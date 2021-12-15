Kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 2 buçuk yaşındaki Müslüme Yağal'ın mezarının başına konulan bisikleti, görenlerin yüreğini dağladı.

10 Kasım tarihinde konar-göçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya'nın Bozkır ilçesindeki bölgeden ayrıldı.

Yörükler, kışı geçirmek için Mersin’in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine gelerek çadır kurdu.

7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal'ın 2,5 yaşındaki kızı Müslüme, aynı gün saat 17.00 sırlarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu.

200 kişiden oluşan profesyonel ekibinin yanı sıra belediye, çeşitli kurum ve gönüllülerin katıldığı 300 kişi 12 kilometrelik vadi, orman ve dağlık alanda defalarca Müslüme'yi aradı.

ORMAN VE KAYALIK ALANDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Çalışmalara iz takip, kadavra ve kokuya duyarlı köpekler, insanlı keşif uçağı, termal drone'lar da destek verdi, ancak küçük kızın cansız bedeni 10 gün sonra 19 Kasım’da çadırın yaklaşık 7 kilometre arka tarafında, 500 metre yükseklikte orman ve kayalık alanda bulundu.

Müslüme Yağal'ın mezarının başına bisikleti konuldu ViDEO



BEŞİKTEN MEZAR TAŞI YAPILDI

Çeltek Mahallesi Kazalpa Mezarlığı'nda toprağa verilen küçük Müslüme’nin mezar taşı, Karaman Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ile mezar taşı yapan hayırsever bir mermerci esnafı tarafından yapıldı.





MEZARI BAŞINA ÇOCUK BİSİKLETİ KONULDU

Beşik görünümünde yapılan mezar taşı ile mezarın başına konan çocuk bisikleti, görenlerin yüreğini dağladı. Mezarlığı ziyarete giden vatandaşlar, küçük Müslüme’nin mezarını da ziyaret ederek dua ediyor. Daha önce de küçük kızın mezarına giden bir vatandaş, Müslüme’nin mezarının başına çam fidanı dikmişti.