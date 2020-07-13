Muş’ta 2 yılda 20 kişinin yerine ehliyet sınavına girdi

Ehliyet almak isteyen 20 kişinin yerine yazılı ve direksiyon sınavına giren şüpheli, yakalandı. Zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Muş Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, adı açıklanmayan bir kişinin motorlu taşıt ehliyeti almak isteyen sürücü adaylarının yerine yazılı ve direksiyon sınavlarına girdiğini belirledi.

Yapılan tespitlerin ardından da 10 Temmuz günü, Muş merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Sınava giren şüpheli ve yerine sınava girdiği 20 kişi yakalandı.

20 ADAYIN YERİNE SINAVA GİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Şüphelinin, son 2 yılda, sınava girmek için 16 ilden Muş'a gelen 20 adayın yerine sınavlara girdiği belirlendi.

Adliyeye çıkarılan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

ŞÜPHELİLERİN EVİNDEN ÇIKANLAR

Muş Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 1 AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 150 AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek, 1 tabanca, 1 tabanca şarjörü, 97 tabanca fişeği ve 1 av tüfeği ele geçirildiği bildirildi.