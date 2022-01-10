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    Muş'ta 261 köy yolu ulaşıma kapandı

    Dün gece etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent genelinde, 261 köy yolu ulaşıma kapandı.
    • AA
    • 10.01.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 10:31
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    Muş'ta 261 köy yolu ulaşıma kapandı

    Muş, yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dün geceden bu yana kent genelinde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

    Kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Araç sürücüleri ise kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

    Belediye ekipleri, sabahın ilk ışıklarında cadde, sokak ve kaldırımlardaki karları temizlemeye başladı. Sabah bazı vatandaşlar, karla kaplanan araçlarının üzerini temizledi.

    KÖY YOLLARI KAPANDI

    Kar nedeniyle 261 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirten Yentür, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kapanan köy yollarımızı en kısa sürede açacağız. Ekiplerimiz dün akşamdan beri sahada karla mücadele çalışması yürütmekte." dedi.

    Muş'ta 261 köy yolu ulaşıma kapandı VİDEO

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    Muş ta 261 köy yolu ulaşıma kapandı #2

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    Muş ta 261 köy yolu ulaşıma kapandı #4

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    Muş ta 261 köy yolu ulaşıma kapandı #7

    Muş ta 261 köy yolu ulaşıma kapandı #8

    Muş ta 261 köy yolu ulaşıma kapandı #9


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