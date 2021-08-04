Muş'ta 3 kişinin teslim olmasını HDP binası önünde halay çekerek kutladı

Evlat nöbetine devam eden 65 yaşındaki Gülbahar Teker, Diyarbakır’da 3 kişinin teslim olmasının ardından bayrakla HDP binasının önüne gelip halay çekti.

Muş’ta evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları eylem kararlılıkla sürüyor.

Geçen hafta 3 kişinin PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmasını sevinçle karşılayan ailelerden 65 yaşındaki Gülbahar Teker, eline aldığı Türk bayrağı ile HDP binasının önüne giderek halay çekti.

Daha sonra Türk bayrağını öpüp alnına koyan anne Teker, ailelerle çadıra geçti.

Parti binası önünde protesto gösterisi gerçekleştiren aileler, ‘Halk düşmanı parti’, ‘Evlatlarımızı vereceksiniz’, ‘Ha HDP ha PKK’, ‘Türk Kürt kardeştir, HDP kalleştir’ ve ‘Halkı dolandıran parti’ yazılı dövizler açtı.

“AYŞEGÜL İÇİN, MUSTAFA İÇİN BURADA OYUN OYNADIM”

Oğlu 2014 yılında dağa kaçırılan anne Gülbahar Teker, şu açıklamaları yaptı:

“Bir hafta önce 3 çocuğumuz Diyarbakır’da teslim oldu. Biz çok sevindik. İnşallah tüm çocuklar gelip teslim olur. Ben burada bekliyorum. Herkes bize destek versin. Buradayım, korkmuyorum, gitmiyorum ve eyleme devam ediyorum. Ayşegül için, Mustafa için burada oyun oynadım.





“HDP VE PKK’NIN BOYNU KIRILSIN”

O da (Mustafa) benin çocuğum. Gelip teslim oldu. Annesi babası için çok sevindim. Orada teslim olan çocuklar için kurban kestiler, oyun oynadılar. Ben de burada onlar için oyun oynadım. HDP ve PKK’nın boynu kırılsın.”

“ÇOCUĞUM GELENE KADAR BURADAYIM”

Eylemine aylardır devam eden Şahinaz Özcan ise şu ifadeleri kullandı:

“Bir haftadır 3 çocuk daha teslim oldu. İnşallah bizim çocuğumuz da gelip teslim olacaktır. Biz çok sevindik. Akıbeti bizim çocuğumuzun başına olsun. Bir çocuk dağda kalana kadar biz burada eyleme devam edeceğiz.

Çocuğum gelene kadar buradayım. Hepsi bizim çocuğumuzdur. Gelip teslim olsunlar. Çocukları kandırıp dağa götürüyorlar. Atilla, oğlum yıllardır burada seni bekliyorum. Yine de beklemeye devam edeceğim. Gel devlete teslim ol. Devlet bizim devletimizdir. 5 yıldır senden haber alamıyoruz.”