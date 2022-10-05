Muş'ta 41 aile evlat nöbetini sürdürüyor

HDP binası önünde çocuğu için eyleme katılan baba, "Çocukları kitapların üzerinden aldılar dağa gönderdiler, ellerine silah verdiler" dedi.

Muş’ta, evlatları PKK tarafından kandırılarak kaçırılan ailelerin, HDP İl Başkanlığı binası önündeki eylemleri sürüyor…

Her çarşamba bir araya gelen gözü yaşlı aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açıyor.

41 aile eylemde

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

AA'nın aktarımına göre; baba Şemsettin Özcan, gazetecilere, 41 aile olarak eyleme devam ettiklerini söyledi.

"Bu Türk ve Kürt davası değil"

Kendilerine destek veren aile sayısının sürekli arttığını ifade eden Özcan, "HDP çocuklarımızı verinceye kadar burayı terk etmeyeceğiz. Bu Türk ve Kürt davası değil. Bunlar nereye giderlerse gitsinler, niye bizim huzurumuzu bozuyorlar. Biz burada, Diyarbakır'da, Şırnak'ta ve Hakkari'de eylemimize devam ediyoruz. Çocuklarımızı istiyoruz. Onların çocukları şu an nerede, bizim çocuklarımız nerede? Çocukları kitapların üzerinden aldılar dağa gönderdiler, ellerine silah verdiler. Buna ne hakları var. Çocuklarımıza sesleniyoruz. Sesimizi duyuyorsanız gelin teslim olun. O pislikten çıkın." şeklinde konuştu.

"Bir çocuk dağda kalsa dahi biz buradayız"

Anne Naciye Sönmez Yıldız da çocuğuna teslim olması çağrısında bulunarak, "Çocuğum için HDP'nin önüne geldim. Bir çocuk dağda kalsa dahi biz buradayız. Bu davaya devam edeceğiz." dedi.

"Çocuğum için Batman ve Diyarbakır'a gittim"

Gülbahar Teker ise HDP önünde çocuklarını beklediklerini söyledi. Eylemlerini kararlılıkla sürdürdüklerini aktaran Teker, "Onların çocukları Avrupa'da okuyor, bizim çocukların eline silah verdiler. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Çocuğum için Batman ve Diyarbakır'a gittim. Ben ve çocuğum hastayız. HDP çocuğumu nasıl götürdü, öyle de getirsin bize versin. Korkmuyorum, eylemimi devam ettireceğim." ifadesini kullandı.