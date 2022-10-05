Petrol
93.4
1.74%
Euro
18.3431
-1.10%
Dolar
18.5837
0.07%
Altın
1.021
-0.90%
Borsa
3484
0.00%
Bitcoin
374.212
-0.55%
BTXN Coin
10.65
-4.05%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Muş'ta 41 aile evlat nöbetini sürdürüyor

    HDP binası önünde çocuğu için eyleme katılan baba, "Çocukları kitapların üzerinden aldılar dağa gönderdiler, ellerine silah verdiler" dedi.
    • 05.10.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 18:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muş'ta 41 aile evlat nöbetini sürdürüyor

    Muş’ta, evlatları PKK tarafından kandırılarak kaçırılan ailelerin, HDP İl Başkanlığı binası önündeki eylemleri sürüyor…

    Her çarşamba bir araya gelen gözü yaşlı aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açıyor.

    41 aile eylemde

    Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

    AA'nın aktarımına göre; baba Şemsettin Özcan, gazetecilere, 41 aile olarak eyleme devam ettiklerini söyledi.

    Muş ta 41 aile evlat nöbetini sürdürüyor #1

    "Bu Türk ve Kürt davası değil"

    Kendilerine destek veren aile sayısının sürekli arttığını ifade eden Özcan, "HDP çocuklarımızı verinceye kadar burayı terk etmeyeceğiz. Bu Türk ve Kürt davası değil. Bunlar nereye giderlerse gitsinler, niye bizim huzurumuzu bozuyorlar. Biz burada, Diyarbakır'da, Şırnak'ta ve Hakkari'de eylemimize devam ediyoruz. Çocuklarımızı istiyoruz. Onların çocukları şu an nerede, bizim çocuklarımız nerede? Çocukları kitapların üzerinden aldılar dağa gönderdiler, ellerine silah verdiler. Buna ne hakları var. Çocuklarımıza sesleniyoruz. Sesimizi duyuyorsanız gelin teslim olun. O pislikten çıkın." şeklinde konuştu.

    Muş ta 41 aile evlat nöbetini sürdürüyor #2

    "Bir çocuk dağda kalsa dahi biz buradayız"

    Anne Naciye Sönmez Yıldız da çocuğuna teslim olması çağrısında bulunarak, "Çocuğum için HDP'nin önüne geldim. Bir çocuk dağda kalsa dahi biz buradayız. Bu davaya devam edeceğiz." dedi.

    "Çocuğum için Batman ve Diyarbakır'a gittim"

    Gülbahar Teker ise HDP önünde çocuklarını beklediklerini söyledi. Eylemlerini kararlılıkla sürdürdüklerini aktaran Teker, "Onların çocukları Avrupa'da okuyor, bizim çocukların eline silah verdiler. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Çocuğum için Batman ve Diyarbakır'a gittim. Ben ve çocuğum hastayız. HDP çocuğumu nasıl götürdü, öyle de getirsin bize versin. Korkmuyorum, eylemimi devam ettireceğim." ifadesini kullandı.

    Muş ta 41 aile evlat nöbetini sürdürüyor #3


    Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi
    Türkiye Kupası

    Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi

    'Teklifi görelim, ona göre cevabımızı vereceğiz'
    Gündem

    'Teklifi görelim, ona göre cevabımızı vereceğiz'

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Görüş Bildir