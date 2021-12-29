Muş'ta aileler, dondurucu soğuğa rağmen evlat nöbetlerini sürdürüyor

PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma için Muş'taki HDP İl Başkanlığı önünde toplanan ailelerin sayısı 26'ya çıktı. Aileler, soğuk havaya aldırmadan nöbete devam etti.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, her hafta çarşamba günü HDP İl Başkanlığı binası önüne gelip, evlat nöbeti tutuyor.

37'nci haftayı geride bırakan ailelere, bu hafta iki aile daha katıldı.

Böylece evlat nöbeti tutan aile sayısı 26'a yükseldi. Aileler, sıcaklığın sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü havada bekleyişlerini sürdürüyor.

EVLATLARINI HDP'DEN İSTİYORLAR

Malatya'da 2014 yılında üniversitede okurken kaybolan oğlu Muhsin’den bir daha haber alamayan Halit Altun, çocuğunun PKK terör örgütü tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirtip, HDP’den evladını istediğini söyledi.

Oğlunun mezuniyeti için hazırlık yaparken kandırılıp dağa götürüldüğünü söyleyen Altun, eylemini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

14 YAŞINDA KAYBOLAN OĞLUNDAN HDP'Yİ SORUMLU TUTTU

Bulanık ilçesinde 7 yıl önce 14 yaşındayken kaybolan oğlu Serhat için eyleme katılan Altun Kömür ise çocuğunun kaybolmasında terör örgütü PKK ve HDP’yi sorumlu tuttu. Kömür, kararlılıkla çocuğuna kavuşana kadar bekleyeceğini söyledi.

"ONLARIN ÇOCUKLARI SICAK YERDE, BİZİMKİLER DAĞLARDA"

Eyleme katılan annelerden Ayten Koçhan, “Kar, kış ve onların çocukları sıcak yerlerdeyken bizim çocuklarımız dağların başında. Biz sadece çocuklarımızı istiyoruz. Bizi görüp, duyuyorsanız gelin teslim olun. Çocuklarımızı bir an önce getirsinler. Bugün 37’nci haftamızı geride bıraktık ve çocuklarımız gelene kadar bekleyişimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

FENALAŞIP BAYILDI

Eylem sırasında annelerden Atik Kılıç, fenalaşıp yere yığıldı. Diğer ailelerin ve polis ekiplerinin desteğiyle yerden kaldırılarak sandalyeye oturtulan Atik Kılıç'a su ve kolonya ile müdahale edildi. Bu sırada diğer aileler, HDP’ye tepki gösterdi.













