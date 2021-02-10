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Muş’ta baldızının otomobiliyle uyuşturucu taşırken yakalandı

Muş’ta baldızının otomobiliyle uyuşturucu taşırken yakalandı

Polisin yaptığı kontrollerde baldızından emanet aldığı otomobille uyuşturucu taşırken yakalanan ve çok sayıda suç kaydının olduğu belirlenen kişi tutuklandı.