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    Muş’ta baldızının otomobiliyle uyuşturucu taşırken yakalandı

    Polisin yaptığı kontrollerde baldızından emanet aldığı otomobille uyuşturucu taşırken yakalanan ve çok sayıda suç kaydının olduğu belirlenen kişi tutuklandı.
    • DHA
    • 10.02.2021 - 07:10
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    Muş’ta baldızının otomobiliyle uyuşturucu taşırken yakalandı

    Muş-Bitlis kara yolundaki polis uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik köpek Thor’la birlikte arama yapan polis, tavan arasındaki zulada 985 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

    UYUŞTURUCUYU VAN’DAN ALDI

    Narkotik polisinin yaptığı araştırmada şüphelinin Elazığ’da yaşayan baldızından emanet aldığı araçla gittiği Van’dan metamfetamin maddesini aldığı belirlendi.

    TUTUKLANDI

    Van’dan Elazığ’a doğru yola çıkan, çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen ve ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Muş’ta baldızının otomobiliyle uyuşturucu taşırken yakalandı #1

    Muş’ta baldızının otomobiliyle uyuşturucu taşırken yakalandı #2

    Muş’ta baldızının otomobiliyle uyuşturucu taşırken yakalandı #3

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