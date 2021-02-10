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- Muş’ta baldızının otomobiliyle uyuşturucu taşırken yakalandı
Muş’ta baldızının otomobiliyle uyuşturucu taşırken yakalandı
Polisin yaptığı kontrollerde baldızından emanet aldığı otomobille uyuşturucu taşırken yakalanan ve çok sayıda suç kaydının olduğu belirlenen kişi tutuklandı.
- DHA
- 10.02.2021 - 07:10
Muş-Bitlis kara yolundaki polis uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik köpek Thor’la birlikte arama yapan polis, tavan arasındaki zulada 985 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.
UYUŞTURUCUYU VAN’DAN ALDI
Narkotik polisinin yaptığı araştırmada şüphelinin Elazığ’da yaşayan baldızından emanet aldığı araçla gittiği Van’dan metamfetamin maddesini aldığı belirlendi.
TUTUKLANDI
Van’dan Elazığ’a doğru yola çıkan, çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen ve ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.