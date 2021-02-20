Muş'ta bir köy kara gömüldü

1600 rakımlı Yukarıyongalı köy sakinleri, etkili olan kar yağışının ardından güne metrelerce kar ile uyandı.

Merkeze 50 kilometre mesafede bulunan Yukarıyongalı köyü, akşam etkili olan kar yağışıyla kara gömüldü. Bir gün öncesinde bahar havası yaşayan köy sakinleri, sabahın ilk ışıklarıyla karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar; evlerinin, araçlarının ve traktörlerin kar altında kaldığını gördü.

ASILAN ÇAMAŞIRLAR DONDU

Akşamdan kuruması için dışarı asılan çamaşırlar soğuktan dondu. İş makinelerinin giremediği sokaklar ise köy sakinlerinin imece usulü yardımlaşmasıyla zorlukla açılabildi. Patika yollarla ulaşımlarını sağlayan vatandaşlar, araçların üzerinde biriken kar kütlelerini de kürek yardımıyla temizledi.

2 METRE KAR VAR

Köy sakinlerinden Eyüp Omur, dün köyde çok az miktarda kar olduğunu belirterek, “Gece yattık, sabah uyandığımızda bir metreden fazla kar yağdığını fark ettik. Bazı yerlerde fırtınanın doldurmasıyla 2 metreye yakın kar var. Sabahtan beri kürekle köyün içini, kapıların önünü temizliyoruz. Şu anda araçların önünü temizliyorum ki araçlar kar altından çıksın ve iş makinesi araçlara zarar vermesin. İş makineleri ara sokaklara giremediği için kürekle patika yol açmaya mecburuz. Yolları açıyoruz ki komşularımıza gidip gelebilelim.” dedi.

"ÇOK ŞAŞIRDIK"

Bir gecede bir metre karla uyandıklarını anlatan vatandaşlardan Asım Çamdolsun da, “Burada dün gece uyuduğumuzda kar yoktu ama sabah kalktığımızda bir metreden fazla kar vardı. Şu anda iş makinelerinin giremediği yerleri biz açıyoruz. Hayvanlarımız olduğu için ev ve ahırların önünü temizliyoruz. Bu şekilde yaşıyoruz. Sabah bu manzarayı görünce çok şaşırdık. Bir gecede bir metre kar şaşırtıcı” diye konuştu.

"ÇAMAŞIRLARI TOPLAYAMIYORUM"

Akşam havanın güzel olduğunu ve kapıya çamaşırları astığını ifade eden köy sakinlerinden Menekşe Omur ise “Sabah kalktım bir metre kar yağmış. Çamaşırları toplayamıyorum. Akşam hiç kar yoktu.” şeklinde konuştu.