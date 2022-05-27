Okulda nefes borusuna şeker kaçan 12 yaşındaki ilkokul öğrencisi, sınıf öğretmeninin uyguladığı ‘heimlich manevrası’ olarak bilinen ilk yardım tekniğiyle kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Muş’taki Vali Adil Yazar İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Yusuf Berat’ın (12) beslenme sırasında nefes borusuna şeker kaçtı.

Nefes almakta güçlük çeken Yusuf’un yere yığıldığını gören sınıf arkadaşı, durumu koşarak öğretmenine bildirdi.

Heimlich manevrası ile kurtardı

Merdivenleri koşarak çıkan öğretmen Gökhan Yılmaz, Yusuf’un ağzını kontrol ederek ‘heimlich manevrası’ ile şekerin bulunduğu bölgeden dışarı atılmasını sağladı.

Yaşanan olay okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

“Çok şükür çocuğun sağlık durumu iyi”

Olayı İHA’ya anlatan sınıf öğretmeni Gökhan Yılmaz, yanına koşarak gelen bir öğrencinin arkadaşının boğazına şeker kaçtığını söylemesi üzerine koşarak öğrenciye yetiştiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan aldığı ilk yardım eğitimiyle ilk önce öğrencinin ağzını kontrol ettiğini belirten Yılmaz, “Öğrencinin ağzını kontrol ettikten sonra heimlich manevrasıyla çocuğumuzun nefes borusuna kaçan şekeri çıkarttım. Mutluyum. Çok şükür çocuğun sağlık durumu iyi. Ailesine de haber verdik. Evde çocuklarımıza nasıl bakıyorsak, görev yaptığımız okulda da o hassasiyetle çocuklarımıza bakıyoruz. Bu gibi ilk yardım müdahalelerini bilmemiz gerekiyor.” dedi.

Muş’ta boğasına şeker kaçan öğrenciyi heimlich manevrası ile kurtardı ViDEO