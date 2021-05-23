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- Muş'ta cinnet geçiren şahsı polis intihardan vazgeçirdi
Muş'ta cinnet geçiren şahsı polis intihardan vazgeçirdi
Muş’ta eşiyle problem yaşadığını iddia ederek boğazına dayadığı bıçakla intihara kalkışan şahıs, polisin ikna çalışmalarının ardından teslim oldu.
- İHA
- 23.05.2021 - 06:58
Muş’ta eşiyle problem yaşayan V.G ekmek bıçağı ile intihara kalkıştı.
Olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri hazır bekledi.
TRAFİĞİ ENGELLEDİ
Elindeki bıçağı rastgele çevresine sallayan V.G bulunduğu caddekei trafiği engelledi.
1 SAATLİK İKNA ÇABASI
Polis uzun süre şahsı ikna etmeye çalıştı. Bıçakla kendisine zarar veren şahıs 1 saatlik ikna çabasının ardından intihardan vazgeçti.
Polise teslim olan V.G, tedavisi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.