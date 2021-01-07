Terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğünce DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında örgüt içerisinde faaliyet gösteren, çatışma bölgeleri ve selefi gruplarla irtibatlı olan, kitapevinde örgütsel toplantılar yapan, çocuklarını okula göndermedikleri tespit edilen şüpheliler için operasyon düzenlendi.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Belirlenen adreslere ve 1 kitapevine yapılan baskın sonucu 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise patlayıcı madde yapımında kullanılan 2 kilo 661 gram amonyum nitrat, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, DEAŞ terör örgütünün propagandasının yapıldığı toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap/dergi/dijital malzeme ele geçirildi.

Muş'ta DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı VİDEO

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3'Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki işleklerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.