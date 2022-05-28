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Muş’ta, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren şahıs yakalandı

Muş’ta, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren şahıs yakalandı

Ehliyet sınavı için Şehit Yusuf İmam Hatip Anadolu Lisesi’ndeki E-sınav merkezine gelen adayın şüpheli hareketleri ile dikkat çekti. Şahsın üzerinden, kamera ve ses sistemi olduğu belirlendi.