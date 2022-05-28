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    Muş’ta, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren şahıs yakalandı

    Ehliyet sınavı için Şehit Yusuf İmam Hatip Anadolu Lisesi’ndeki E-sınav merkezine gelen adayın şüpheli hareketleri ile dikkat çekti. Şahsın üzerinden, kamera ve ses sistemi olduğu belirlendi.
    • 28.05.2022 - 17:18
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    Muş’ta, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren şahıs yakalandı

    Muş’un Malazgirt ilçesinde bulunan Şehit Yusuf İmam Hatip Anadolu Lisesi içindeki E-sınav merkezinde ehliyet sınavına girecek olan adaylardan birinin şüpheli hareketleri dikkat çekti.

    Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüphelinin üzerinde aramalar yaptı.

    Üzerinden WİFİ bağlantılı ses düzeneği çıktı

    İHA’nın haberine göre; şüphelinin üzerinde Wi-Fi ile internete bağlı kamera ve ses düzeneği olduğu tespit edildi.

    Gözaltına alınan şüpheli şahısın ifadesinde bu düzeneği internet üzerinden satın aldığını, daha önce sınavı geçemediği için bu yönteme başvurduğunu söylediği öğrenildi.

    Muş’ta, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren şahıs yakalandı #1


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