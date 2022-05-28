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- Muş’ta, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren şahıs yakalandı
Muş’ta, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren şahıs yakalandı
Ehliyet sınavı için Şehit Yusuf İmam Hatip Anadolu Lisesi’ndeki E-sınav merkezine gelen adayın şüpheli hareketleri ile dikkat çekti. Şahsın üzerinden, kamera ve ses sistemi olduğu belirlendi.
- 28.05.2022 - 17:18
Muş’un Malazgirt ilçesinde bulunan Şehit Yusuf İmam Hatip Anadolu Lisesi içindeki E-sınav merkezinde ehliyet sınavına girecek olan adaylardan birinin şüpheli hareketleri dikkat çekti.
Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüphelinin üzerinde aramalar yaptı.
Üzerinden WİFİ bağlantılı ses düzeneği çıktı
İHA’nın haberine göre; şüphelinin üzerinde Wi-Fi ile internete bağlı kamera ve ses düzeneği olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahısın ifadesinde bu düzeneği internet üzerinden satın aldığını, daha önce sınavı geçemediği için bu yönteme başvurduğunu söylediği öğrenildi.