Muş’ta, ekmek pişirirken tandıra düştü

Ekmek pişirdiği tandıra düşen Hülya Taşdemir’in vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan Taşdemir, tedavi altına alındı.

Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Kırkgöze köyünde yaşayan 7 çocuk annesi Hülya Taşdemir (42), ekmek pişirirken baş üstü bir şekilde tandıra düştü.

Oğlu Barış tarafından tandırdan çıkarılan Taşdemir, yakınları tarafından Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Taşdemir, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

“KENDİME GELDİĞİMDE HASTANEYE GÖTÜRÜYORLARDI”

Vücudunun büyük bir bölümünde ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluşan Hülya Taşdemir, "Yıllardır ekmek pişiririm, Başıma ilk defa böyle bir kaza geldi. Tandırın içine uzanıp ekmeği almak isterken düşmüşüm. Kendime geldiğimde hastaneye götürüyorlardı. Vücudumun her tarafı ağrıyor. Dayanılmaz acılar çekiyorum. Ama buna da şükür." diye konuştu.

Tandır kazalarının bölgede çok yaşandığını belirten doktorlar ise ekmek pişiren kadınları uyararak yanlarında mutlaka birilerinin olmasını tavsiye etti.