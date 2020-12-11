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    Muş'ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

    Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik 9 adrese düzenlenen eşzamanlı şafak operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
    • İHA
    • 11.12.2020 - 09:32
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 09:34
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    Muş'ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

    Muş Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan 9 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

    Narkotik madde arama köpeğinin de yer aldığı operasyonda, 6 şahıs gözaltına alındı.

    ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyon kapsamında yapılan adli aramalarda; 1 kurusıkı tabanca, 13 fişek, 1 şarjör, 0,54 sentetik kannobioid (Bonzai), 0,49 gram metamfetamin, 8,59 gram eroin, 8 suboxone hap, 8 adet ecstasy hap, 14,94 gram esrar maddesi ele geçirildi.

    6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan şüpheliler ise işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

    Şüphelilerin tamamı tutuklanırken, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelenin sürdürüleceği bildirildi.


    Muş ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama #1

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    Muş ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama #11

    Muş ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama #12

    Muş ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama #13

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