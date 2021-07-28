Evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti, 15’inci haftasında da devam etti. Bir annenin evladına kavuşması, aileler için umut oldu.

Muş’ta evlatları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 15’inci haftasında kararlılıkla devam etti.

Aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde evlatları için mücadelesini sürdürdü.

Bulanık ilçesinden 7 yıl önce kaçırılan oğlu için hem Diyarbakır’da hem Muş’ta eylemelere katılan anne R.B.’nin ‘teslim ol’ çağrısı, Kurban Bayramı öncesinde aileye sevinç yaşattı.

EVLADINA KAVUŞTU

Televizyonda annesinin eyleme katıldığını gören A.B., İçişleri Bakanlığı koordinesinde Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ikna çalışmaları sonucundan örgütten kaçarak teslim oldu.

Haberi alan anne R.B., Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde evladına kavuştu.

7 yılın ardından yaşanan kavuşma, eylemdeki diğer ailelere umut oldu.

“BİZLER DE SEVİNECEĞİZ”

Kardeşi Atilla için eylemine devam eden Ümit Özcan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kurban Bayramı öncesinde Muşlu bir aile evladına kavuştu. Onun kavuşmasıyla birlikte annesi, annelerimiz, bizler de sevindik. Allah'ın izniyle kardeşim, annemin evladı da gelecek, teslim olacak. Böylece bizler de sevineceğiz. Sonuna kadar bu eylemi sürdürmeye devam edeceğiz. Kardeşlerimiz gelene kadar HDP il binası önünden kalkmayacağız.”





“BURADA BEKLİYORUZ, HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ”

Gülbahar Teker ise oğlu Emin Teker’e ve bütün çocuklara teslim ol çağrısı yaparak şu sözleri kaydetti:

“Ceza yok, bir şey yok. Bütün çocuklar gelip teslim olsun. Devletimiz güçlüdür. Hepsi bir olsunlar, dağda kalmasınlar gelip teslim olsunlar. Burada bekliyoruz, gitmiyoruz. Biz HDP’den, PKK’dan korkmuyoruz. Burada bekliyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz.”

Muş’ta evlat nöbeti 15’inci haftasında VİDEO

POLİS EKİPLERİ SAKİNLEŞTİRDİ

Eylem sırasında oğlunun acısına dayanamayan Teker, HDP’ye tepki gösterdi.

HDP binasına girmek isteyen anne Teker, polis ekipleri tarafından engellendi.

“BİZİM ÇOCUKLARIMIZI NEDEN GETİRMİYOR”

Ekiplerin engellemelerine karşılık “Bana karışmayın.” diyen Teker, polisler tarafından sakinleştirildi.

Gözyaşları içinde kalan anne Teker, “Lanet olsun HDP’ye, PKK’ya lanet olsun. Ne istiyor bizden, bizim çocuklarımızı neden getirmiyor? Allah’ım ciğerim bitti, Allah’ım." diye ağıtlar yaktı.