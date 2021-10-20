Muş’ta evlat nöbetindeki aile sayısı 12 oldu

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin sayısı 12'ye yükseldi.

Muş’ta, HDP İl Başkanlığı önünde ailelerin evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin başlattığı eylem Muş, Hakkari, Van, Şırnak'ta da devam ediyor.

2 AİLE DAHA KATILDI

Bugün itibarıyla HDP il binası önünde haftada bir gün oturma eylemi yapan 10 aileye iki aile daha katıldı.

Bir araya gelen 12 aile, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" dövizleri açarak slogan attı.





"DEVLETİMİZ HER KONUDA SİZE YARDIMCI OLUR"

Eyleme yeni katılan Mustafa Gören, Tekirdağ'da 2013 yılında kardeşinin teröristler tarafından kandırılarak kaçırıldığını söyledi. Gören, "Kardeşim gel, devletin şefkatli kollarına sığın. Seni bekliyoruz. Yaşlı annemiz dayanamıyor. Ölmeden gel seni görsün. Devletimiz her konuda size yardımcı olur. Çekinmeyin ve kimseye inanmayın. Devlet sizi kurtarır. 8 yıldır kardeşimden hiç haber alamadık. Kardeşim gelene kadar peşini bırakmayacağım." diye konuştu.

"ÇOCUĞUMUZA KAVUŞMAK İSTİYORUZ"

Oğlu için eyleme yeni katılan Pınar Aslan ise oğlunun 12 yaşındayken kaçırıldığını ve 8 yıldan bu yana ondan hiçbir haber alamadığını anlattı. Aslan, "Nasıl kandırdıklarını bilmiyorum. Oğlumun gelmesini istiyorum. 8 yıldır arıyorum, bulamıyorum. Kendisinden bir haber alamadım. Çocuğumuza kavuşmak istiyoruz. Bugünden sonra burası veya Diyarbakır olsun, neresi gerekiyorsa gidip eyleme katılacağım. İnsan evladı için her şeyi yapar." ifadelerini kullandı.

"HDP SİZİ KANDIRDI"

Oğlunun Bitlis'in Tatvan ilçesinde okurken kandırılarak kaçırıldığını söyleyen anne Naciye Sönmez Yıldız ise "Oğlum devlete teslim ol. İşkence yok. Burada her şey iyi. Orada hayat boş. HDP sizi kandırdı. Devletimiz yardımcı olacak ve oğlumu getirecek." dedi.