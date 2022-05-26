Muş'ta göçmen kaçakçılarına operasyon: 18 gözaltı

Muş merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı.

Muş'ta terörle mücadele, uyuşturucu ve asayiş olaylarının yanı sıra göçmen kaçakçılarına da geçit verilmiyor.

İHA'nın haberine göre; 235 personelin katılımıyla Muş merkezli Bitlis, Bingöl, Van, Batman ve Elazığ’da 37 adrese emniyet güçleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

18 gözaltı

Adresler ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1 kalaşnikof ile 1 pompalı tüfek ele geçirilirken, kaçakçılıkta kullanıldığı tespit edilen 9 araca ise el konuldu. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilecekler

Muş Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.