Petrol
111.47
0.31%
Euro
17.5812
0.64%
Dolar
16.4218
0.35%
Altın
971.32
-0.35%
Borsa
2418
-1.78%
Bitcoin
491.604
1.44%
BTXN Coin
13.31
0.15%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Muş'ta göçmen kaçakçılarına operasyon: 18 gözaltı

    Muş merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı.
    • 26.05.2022 - 08:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muş'ta göçmen kaçakçılarına operasyon: 18 gözaltı

    Muş'ta terörle mücadele, uyuşturucu ve asayiş olaylarının yanı sıra göçmen kaçakçılarına da geçit verilmiyor.

    İHA'nın haberine göre; 235 personelin katılımıyla Muş merkezli Bitlis, Bingöl, Van, Batman ve Elazığ’da 37 adrese emniyet güçleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    18 gözaltı

    Adresler ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1 kalaşnikof ile 1 pompalı tüfek ele geçirilirken, kaçakçılıkta kullanıldığı tespit edilen 9 araca ise el konuldu. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

    Adliyeye sevk edilecekler

    Muş Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Muş ta göçmen kaçakçılarına operasyon: 18 gözaltı #1

    Muş ta göçmen kaçakçılarına operasyon: 18 gözaltı #2

    Muş ta göçmen kaçakçılarına operasyon: 18 gözaltı #3


    İlginizi Çekebilir

    Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu tepkisi: Goebbels'e rahmet okutacak
    Politika

    Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu tepkisi: Goebbels'e rahmet okutacak

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Otomobil devrildi: 2 ölü
    3. Sayfa

    Otomobil devrildi: 2 ölü

    Görüş Bildir