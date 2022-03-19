Muş'ta günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı 113 köy yolunu ulaşıma kapattı

Muş'ta yoğun kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken, 113 köyün yolu ulaşıma kapandı. 113 köy yolunda çalışma başlatan il özel idaresi ekipleri, yolların açılması için çabalıyor.

Muş'ta günlerdir yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Özellikle kırsal kesimlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle, 113 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yollarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür, merkezde 20, Varto’da 8, Bulanık’ta 47, Malazgirt’te 30, Korkut’ta 4 ve Hasköy’de 4 köyün yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Dünden bugüne 20 köy yolu açtıklarını kaydeden Yentür, çalışmaların ise devam edeceğini sözlerine ekledi.

"YAZ BİR TÜRLÜ GELMİYOR"

Kent merkezinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle zemin beyaz örtüyle kaplandı. İş yerlerinin önünde biriken karları küreklerle temizleyen esnaf, karla mücadelelerini sürdürüyor.

Kış şartlarından çok sıkıldıklarını ifade eden vatandaşlardan Muhammet Bütün, “Ne kadar beklesek de yaz mevsimi gelmiyor. Baharda olmamıza rağmen her gün kar yağışıyla uyanıyoruz. Yazın gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.