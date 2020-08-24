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    Muş'ta iki çocuk yangında hayatını kaybetti

    Bir binanın teras katın çıkan yangının nedeni henüz bilinmezken, ağır yaralanan bir çocuğun da tedavisine devam edildiği öğrenildi.
    • İHA
    • 24.08.2020 - 13:53
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    Muş'ta iki çocuk yangında hayatını kaybetti

    Muş’un Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın teras katında gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ve polis ekipleri, teras katının kapısını kırarak yangına müdahale etti. Yangında evde bulunan R.Ş. (15), M.Ş. ve B.İ. (15) dumandan zehirlendi.

    İKİ ÇOCUK ÖLDÜ, BİRİ AĞIR YARALANDI

    Ekipler tarafından dumanların arasından çıkartılan çocuklardan R.Ş. ve B.İ. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan M.Ş. ise ambulansla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Muş ta iki çocuk yangında hayatını kaybetti #1

    Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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