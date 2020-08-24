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Muş'ta iki çocuk yangında hayatını kaybetti

Muş'ta iki çocuk yangında hayatını kaybetti

Bir binanın teras katın çıkan yangının nedeni henüz bilinmezken, ağır yaralanan bir çocuğun da tedavisine devam edildiği öğrenildi.