Muş'ta jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu

Muş'ta jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu

Jandarma ekiplerince ikna edilen PKK'lı terörist, jandarmadaki işlemlerin ardından Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecek.

Muş Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından teröristlerin güvenlik güçlerine teslim olması için çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK adına Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüten, 2009 yılında örgüte katılan "Sidar Agır" kod adlı terörist B.S, 26 Nisan'da Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Bahse konu bölücü terör örgütü mensubu, 27 Nisan'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

B.S, jandarmadaki işlemlerin ardından Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecek.