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- Muş'ta kaldırıma düşen kar kütlesinden saniyelerle kurtuldular
Muş'ta kaldırıma düşen kar kütlesinden saniyelerle kurtuldular
Bir iş yerinin çatısından kaldırıma düşen tonlarca ağırlıktaki kar kütlesinden saniyelerle kurtulan vatandaşların o anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 15.03.2022 - 16:48
Muş merkeze bağlı Atatürk Bulvarı Bankalar Caddesi’ndeki 2 katlı bir iş yerinin çatısında yoğun kar yağışı nedeniyle kar kütleleri oluştu.
KAR KÜTLELERİ KALDIRIMA DÜŞTÜ
Vatandaşların olduğu vakitlerde kar kütlesi, büyük bir gürültüyle yere düştü.
O ANLAR KAMERADA
Gürültüyü fark ederek bulundukları yerden kaçan vatandaşlar, ölümden saniyelerle kurtuldu.
Muş'ta kaldırıma düşen kar kütlesinden saniyelerle kurtuldular