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    Muş'ta kaldırıma düşen kar kütlesinden saniyelerle kurtuldular

    Bir iş yerinin çatısından kaldırıma düşen tonlarca ağırlıktaki kar kütlesinden saniyelerle kurtulan vatandaşların o anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 15.03.2022 - 16:48
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    Muş'ta kaldırıma düşen kar kütlesinden saniyelerle kurtuldular

    Muş merkeze bağlı Atatürk Bulvarı Bankalar Caddesi’ndeki 2 katlı bir iş yerinin çatısında yoğun kar yağışı nedeniyle kar kütleleri oluştu.

    KAR KÜTLELERİ KALDIRIMA DÜŞTÜ

    Vatandaşların olduğu vakitlerde kar kütlesi, büyük bir gürültüyle yere düştü.

    O ANLAR KAMERADA

    Gürültüyü fark ederek bulundukları yerden kaçan vatandaşlar, ölümden saniyelerle kurtuldu.

    Muş'ta kaldırıma düşen kar kütlesinden saniyelerle kurtuldular

    Muş ta kaldırıma düşen kar kütlesinden saniyelerle kurtuldular #1

    Muş ta kaldırıma düşen kar kütlesinden saniyelerle kurtuldular #2


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