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    Muş’ta kan davalı aileler Kur’an-ı Kerim’in altından geçerek barıştı

    Muş’un Bahçe köyünde geçen yıl iki aile arasında yaşanan olay sonrası 1 kişinin ölümüyle başlayan kan davası, barışla sonuçlandı.
    • 23.05.2022 - 17:32
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 17:36
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    Muş’ta kan davalı aileler Kur’an-ı Kerim’in altından geçerek barıştı

    Muş'un Bahçe köyünde geçen yıl Yıldırım Ailesi başka bir aile ile kavga ederken attıkları taş, Altay Ailesi'nden birinin başına çarparak ölümüne neden oldu.

    Bunun üzerine Altay ve Yıldırım aileleri arasında kan davası oluştu. Bu kan davasında başkalarının ölmemesi için Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, Hasköy İlçe Belediye Başkanı Hikmet Karayel, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ve kanaat önderi ile imamlar bir araya geldi.

    İki aile arasındaki husumetin sona erdirilmesi için Bahçe köyündeki camide barış töreni düzenlendi.

    Devlet olaya el attı, barış yapıldı

    Vali İlker Gündüzöz’ün telefon bağlantısı ile katıldığı barış törenine Belediye Başkanı Feyat Asya, Hasköy İlçe Belediye Başkanı Hikmet Karayel, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, kanaat önderleri ve imamlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

    Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan barış töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, barışın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

    Aile bireyleri Kur’an-ı Kerim'in altından geçti

    DHA'nın haberine göre; Altay ve Yıldırım ailesi ile camide yer alan vatandaşlara hitaben konuşan Vali İlker Gündüzöz ise, barışın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

    Yapılan konuşmalar sonrasında duaların edilmesiyle, Altay ve Yıldırım Ailesi'nin bireyleri, tek tek Kur’an-ı Kerim’in altından geçti.

    Muş’ta kan davalı aileler Kur’an-ı Kerim’in altından geçerek barıştı #1

    Muş’ta kan davalı aileler Kur’an-ı Kerim’in altından geçerek barıştı #2

    Muş’ta kan davalı aileler Kur’an-ı Kerim’in altından geçerek barıştı #3


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