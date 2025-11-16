Muş'ta kar ve tipi etkili oldu: 14 köy yolu ulaşıma kapandı

- Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 14 köy yolu kapandı.
- İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışmalara başladı.
- Yüksek kesimlerdeki hayvanlar kar yağışı sebebiyle köylere indiriliyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Muş'ta zorlu kış şartları...
Muş kent merkezinde sağanak etkili olurken, yüksek kesimlere kar yağdı.
14 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI
Tipiyle birlikte etkili olan sağanak sebebiyle Muş ve Varto ilçesine bağlı 14 köyün yolu kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.
YAYLALARDA OTLATILAN HAYVANLAR KÖYLERE İNDİRİLİYOR
İş makinelerinin açtığı yolda, sürücüler dikkatli bir şekilde ilerledi.
Bu arada yüksek kesimlerdeki yaylalarda otlatılan hayvanlar da kar yağışı sonrası köylere indiriliyor.