Muş'ta kar ve tipi etkili oldu: 14 köy yolu ulaşıma kapandı

Kentin yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi sebebiyle 14 köy yolu ulaşıma kapanırken ekipler, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Yayınlama Tarihi: 16.11.2025 12:58
Muş'ta zorlu kış şartları...

Muş kent merkezinde sağanak etkili olurken, yüksek kesimlere kar yağdı. 

14 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI 

Tipiyle birlikte etkili olan sağanak sebebiyle Muş ve Varto ilçesine bağlı 14 köyün yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

YAYLALARDA OTLATILAN HAYVANLAR KÖYLERE İNDİRİLİYOR 

İş makinelerinin açtığı yolda, sürücüler dikkatli bir şekilde ilerledi.

Bu arada yüksek kesimlerdeki yaylalarda otlatılan hayvanlar da kar yağışı sonrası köylere indiriliyor.

